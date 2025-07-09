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У Сумах дітям пропонують збирати дрони за гроші? Україна викрила вкид росіян

Середа 09 липня 2025 16:33
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У Сумах дітям пропонують збирати дрони за гроші? Україна викрила вкид росіян Ілюстративне фото: росіяни вигадали фейк про збирання дронів в Україні дітьми (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські пропагандисти вигадали, що в Сумах дітям пропонують збирати дрони за окрему плату. Така інформація - фейк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації в Telegram.

У російських Telegram-каналах з'явилися пости про те, що в Сумах нібито розмістили оголошення, в якому дітям запропонували літній підробіток - збирати дрони за гроші.

У Сумах дітям пропонують збирати дрони за гроші? Україна викрила вкид росіянФото: фейки в російських Telegram-каналах (t.me/CenterCounteringDisinformation)

"Насправді, це низькосортний фейк російських пропагандистів. Жодних подібних оголошень у Сумах не існує. Крім того, номер телефону, вказаний в оголошенні, недійсний", - наголосили в ЦПД.

У Центрі пояснили, що росіяни в такий спосіб хочуть створити образ України, як держави, яка залучає до війни дітей. Також росіяни хочуть дискредитувати ЗСУ та виправдати удари по цивільній інфраструктурі.

Діти працюють на російських оборонних заводах

Нагадаємо, раніше Центр протидії дезінформації повідомляв, що російський концерн "Калашников" пропонує дітям "літній підробіток".

Їм пропонують від 25 тисяч рублів (близько 300 доларів) на місяць і навчання роботі фрезерувальника, слюсаря, ливарника тощо.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.

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Російська Федерація Суми Війна в Україні Дрони
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