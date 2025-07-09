У Сумах дітям пропонують збирати дрони за гроші? Україна викрила вкид росіян

Російські пропагандисти вигадали, що в Сумах дітям пропонують збирати дрони за окрему плату. Така інформація - фейк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації в Telegram .

У російських Telegram-каналах з'явилися пости про те, що в Сумах нібито розмістили оголошення, в якому дітям запропонували літній підробіток - збирати дрони за гроші.

Фото: фейки в російських Telegram-каналах (t.me/CenterCounteringDisinformation)

"Насправді, це низькосортний фейк російських пропагандистів. Жодних подібних оголошень у Сумах не існує. Крім того, номер телефону, вказаний в оголошенні, недійсний", - наголосили в ЦПД.

У Центрі пояснили, що росіяни в такий спосіб хочуть створити образ України, як держави, яка залучає до війни дітей. Також росіяни хочуть дискредитувати ЗСУ та виправдати удари по цивільній інфраструктурі.