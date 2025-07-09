ua en ru
Ср, 09 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Сумах детям предлагают собирать дроны за деньги? Украина разоблачила вброс россиян

Среда 09 июля 2025 16:33
UA EN RU
В Сумах детям предлагают собирать дроны за деньги? Украина разоблачила вброс россиян Иллюстративное фото: россияне выдумали фейк о сборке дронов в Украине детьми (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские пропагандисты выдумали, что в Сумах детям предлагают собирать дроны за отдельную плату. Такая информация - фейк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации в Telegram.

В российских Telegram-каналах появились посты о том, что в Сумах якобы разместили объявление, в котором детям предложили летнюю подработку - собирать дроны за деньги.

В Сумах детям предлагают собирать дроны за деньги? Украина разоблачила вброс россиянФото: фейки в российских Telegram-каналах (t.me/CenterCounteringDisinformation)

"На самом деле, это низкосортный фейк российских пропагандистов. Никаких подобных объявлений в Сумах не существует. Кроме того, номер телефона, указанный в объявлении, недействителен", - подчеркнули в ЦПД.

В Центре объяснили, что россияне таким образом хотят создать образ Украины, как государства, которое привлекает к войне детей. Также россияне хотят дискредитировать ВСУ и оправдать удары по гражданской инфраструктуре.

Дети работают на российских оборонных заводах

Напомним, ранее Центр противодействия дезинформации сообщал, что российский концерн "Калашников" предлагает детям "летнюю подработку".

Им предлагают от 25 тысяч рублей (около 300 долларов) в месяц и обучение работе фрезеровщика, слесаря, литейщика и т.д.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Сумы Война в Украине Дрони
Новости
Зеленский в Риме: в ОП раскрыли, с кем встретится президент
Зеленский в Риме: в ОП раскрыли, с кем встретится президент
Аналитика
Вето Венгрии, помощь Украине, вступление в ЕС до 2030 года – интервью с еврокомиссаром Мартой Кос
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Вето Венгрии, помощь Украине, вступление в ЕС до 2030 года – интервью с еврокомиссаром Мартой Кос