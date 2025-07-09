В Сумах детям предлагают собирать дроны за деньги? Украина разоблачила вброс россиян
Российские пропагандисты выдумали, что в Сумах детям предлагают собирать дроны за отдельную плату. Такая информация - фейк.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации в Telegram.
В российских Telegram-каналах появились посты о том, что в Сумах якобы разместили объявление, в котором детям предложили летнюю подработку - собирать дроны за деньги.
Фото: фейки в российских Telegram-каналах (t.me/CenterCounteringDisinformation)
"На самом деле, это низкосортный фейк российских пропагандистов. Никаких подобных объявлений в Сумах не существует. Кроме того, номер телефона, указанный в объявлении, недействителен", - подчеркнули в ЦПД.
В Центре объяснили, что россияне таким образом хотят создать образ Украины, как государства, которое привлекает к войне детей. Также россияне хотят дискредитировать ВСУ и оправдать удары по гражданской инфраструктуре.
Дети работают на российских оборонных заводах
Напомним, ранее Центр противодействия дезинформации сообщал, что российский концерн "Калашников" предлагает детям "летнюю подработку".
Им предлагают от 25 тысяч рублей (около 300 долларов) в месяц и обучение работе фрезеровщика, слесаря, литейщика и т.д.
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