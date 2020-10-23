В Сумах депутат облсовета вымогал деньги на предвыборную кампанию, - СБУ

Правоохранители разоблачили депутата Сумского областного совета на вымогательстве 4 тысяч долларов на предвыборную кампанию. "Спонсорскую помощь" подозреваемый вымогал от руководителя коммунального предприятия.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По данным следствия, в случае отказа от "помощи" депутат угрожал руководителю предприятия физической расправой. Депутата задержали во время получения второй половины "помощи" в размере 3 тысячи долларов.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 189 УК Украины, сейчас ведется расследование. Решается вопрос о сообщении о подозрении.

В случае доказательства вины депутату грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, в Луганской области за вымогательство задержали вице-мэра одного из городов. Чиновник требовал от предприятий "проценты" за победу в тендерах.

Кроме того, в сентябре за вымогательство взятки задержали главного налоговика Тернополя и его сына.