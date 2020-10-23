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У Сумах депутат облради вимагав гроші на передвиборчу кампанію, - СБУ

Автор: Дмитро Левицький

Правоохоронці викрили депутата Сумської обласної ради на вимаганні 4 тисяч доларів на передвиборчу кампанію. "Спонсорську допомогу" підозрюваний вимагав від керівника комунального підприємства.

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Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, у разі відмови від "допомоги" депутат погрожував керівнику підприємства фізичною розправою. Депутата затримали під час одержання другої половини "допомоги" в розмірі 3 тисячі доларів.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за ч. 2 ст. 189 КК України, зараз ведеться розслідування. Вирішується питання про повідомлення про підозру.

У разі доведення вини депутату загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, у Луганській області за вимагання затримали віце-мера одного з міст. Посадовець вимагав від підприємств "відсотки" за перемогу на тендерах.

Крім того, у вересні за вимагання хабаря затримали головного податківця Тернополя і його сина.

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