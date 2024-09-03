У Сумах чули звуки вибухів

Повідомлення про перший звук вибуху був о 23:07, про другий о 23:23.

До цього військові повідомляли про ворожі БПЛА в Сумській області. Зокрема, о 22.29 жителів області попередили про загрозу дронів. Уже о 22:46 БПЛА фіксували в регіоні, вони рухалися через Сумську область у західному напрямку, а також у Полтавську область.

Оновлено о 23:42

У Сумах знову пролунав вибух. Моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" писав, що у напрямку міста летить ракета.

Де оголошено тривогу

Станом на 23:28 повітряна тривога оголошена у Сумській, Чернігівській, Полтавській та Харківській областях. Крім того, згідно карті, тривога продовжується в Луганській області та в Криму.