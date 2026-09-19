У Сумах через удар РФ загинули працівники міської ради

У Сумах внаслідок російського удару по багатоповерховому житловому будинку загинули двоє працівників виконавчого комітету міської ради. Стали відомі їхні імена.

Про це повідомила заступниця міського голови Сум Римма Бикова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Facebook.

За інформацією сайту Сумської міської ради, Роман Трепалін працював начальником відділу з конкурсних торгів. Алла Корнієнко обіймала посаду начальниці відділу у правовому управлінні.

"Чудові добрі люди та висококваліфіковані працівники. Це непоправна втрата для їхніх родин і велике горе для всіх нас", – написала Бикова.

За словами чиновниці, загиблими є Алла Корнієнко та Роман Трепалін.

Що передувало

Нагадаємо, ворог ввечері 18 вересня завдав ударів керованими авіабомбами по Сумах та околицях. За даними міської влади, по місту та громаді було випущено шість-сім КАБів.

Одне з влучань припало на житлову забудову в Ковпаківському районі. Удару зазнали щонайменше чотири багатоповерхівки.

Спочатку повідомлялося про п'ятьох постраждалих, однак згодом кількість поранених зросла. За останніми даними, травмовані вісім людей, серед них двоє дітей віком 7 та 13 років. Семеро постраждалих перебувають у лікарнях.

Внаслідок удару одна з керованих авіабомб влучила у дев'ятиповерховий житловий будинок.

За даними Суспільного, удар припав між третім та четвертим поверхами. Рятувальники проводили роботи з розчищення зруйнованих конструкцій та пошуку людей.