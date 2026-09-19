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У Сумах через удар РФ загинули працівники міської ради

03:00 19.09.2026 Сб
2 хв
aimg Юлія Маловічко
У Сумах через удар РФ загинули працівники міської ради Фото: ДСНС на місці вибуху (ДСНС України)
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У Сумах внаслідок російського удару по багатоповерховому житловому будинку загинули двоє працівників виконавчого комітету міської ради. Стали відомі їхні імена.

Про це повідомила заступниця міського голови Сум Римма Бикова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Facebook.

За словами чиновниці, загиблими є Алла Корнієнко та Роман Трепалін.

"Чудові добрі люди та висококваліфіковані працівники. Це непоправна втрата для їхніх родин і велике горе для всіх нас", – написала Бикова.

За інформацією сайту Сумської міської ради, Роман Трепалін працював начальником відділу з конкурсних торгів. Алла Корнієнко обіймала посаду начальниці відділу у правовому управлінні.

Що передувало

Нагадаємо, ворог ввечері 18 вересня завдав ударів керованими авіабомбами по Сумах та околицях. За даними міської влади, по місту та громаді було випущено шість-сім КАБів.

Одне з влучань припало на житлову забудову в Ковпаківському районі. Удару зазнали щонайменше чотири багатоповерхівки.

Спочатку повідомлялося про п'ятьох постраждалих, однак згодом кількість поранених зросла. За останніми даними, травмовані вісім людей, серед них двоє дітей віком 7 та 13 років. Семеро постраждалих перебувають у лікарнях.

Внаслідок удару одна з керованих авіабомб влучила у дев'ятиповерховий житловий будинок.

За даними Суспільного, удар припав між третім та четвертим поверхами. Рятувальники проводили роботи з розчищення зруйнованих конструкцій та пошуку людей.

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