В Сумах из-за удара РФ погибли работники городского совета

В Сумах в результате российского удара по многоэтажному жилому дому погибли два работника исполнительного комитета городского совета. Стали известны их имена.

Об этом сообщила заместитель городского головы Сум Римма Быкова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook.

По информации сайта Сумского городского совета, Роман Трепалин работал начальником отдела конкурсных торгов. Алла Корниенко занимала должность начальницы отдела по правовому управлению.

"Великолепные добрые люди и высококвалифицированные работники. Это невосполнимая потеря для их семей и большое горе для всех нас", – написала Быкова.

По словам чиновницы, погибшими являются Алла Корниенко и Роман Трепалин.

Что предшествовало

Напомним, враг вечером 18 сентября нанес удары управляемыми авиабомбами по Сумам и окрестностям. По данным городских властей, по городу и общине было выпущено шесть-семь КАБов.

Одно из попаданий пришлось на жилую застройку в Ковпаковском районе. Удар получили по меньшей мере четыре многоэтажки.

Сначала сообщалось о пяти пострадавших, однако впоследствии количество раненых выросло. По последним данным, травмированы восемь человек, среди них двое детей 7 и 13 лет. Семь пострадавших находятся в больницах.

В результате удара одна из управляемых авиабомб попала в девятиэтажный жилой дом.

По данным Общественного, удар пришелся между третьим и четвертым этажами. Спасатели проводили работы по расчистке разрушенных конструкций и поиску людей.