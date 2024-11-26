У Сумах через обстріл РФ загинули дві людини, ще одна може бути під завалами, - Зеленський

"Зараз у Сумах ще триває рятувальна операція на місці обстрілу по СТО. Дві людини, на жаль, загинули. Мої співчуття рідним та близьким. Ймовірно, під завалами є ще людина. Пошкоджені цим ударом також і будинок, дитячий садок поруч", - розповів Зеленський.

Він додав, що, попередньо, це був обстріл з ракетної системи залпового вогню

Президент наголосив, що захиститися від таких обстрілів реально тільки знищенням російської зброї та пускових установок на території країни-агресора.

"І саме тому для нас настільки важлива можливість завдавати ударів по російській території. Це те єдине, що на сьогодні здатне обмежити російський терор і взагалі російську можливість воювати. Я вдячний усім партнерам, які це розуміють і пояснюють це іншим", - зазначив Зеленський.