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У Сумах частково немає води через аварію

Фото: у Сумах частково не буде води через аварію (facebook.com/vodokanal)
Автор: Наталія Юрченко

У Сумах сталася аварія на водопровідній мережі. Частина міста у неділю, 4 лютого, залишилася без води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КП "Міськводоканал" у Telegram.

Зазначається, що стався порив діаметром 500 мм на вулиці Родини Линтварьових. Тому з 10:30 була зупинена робота Лучанського водозабору.

Без води тимчасово залишаться будинки за адресами:

  • просп. Шевченка,
  • вул. Реміснича,
  • вул. Металургів,
  • вул. Хворостянка,
  • вул. Британська,
  • вул. Революції Гідності,
  • вул. Гетьмана Павла Скоропадського,
  • вул. Новомістенська,
  • вул.Троїцька,
  • вул. Псільська,
  • вул. Привокзальна,
  • вул. Бельгійська,
  • вул. Родини Линтварьових та прилеглі до них вулиці, 
  • урочище Баранівка.

Водопостачання буде відновлене після завершення аварійних робіт. Терміни їх завершення не повідомляються.

 

Нагадаємо, нещодавно у Києві сталося два пошкодження на водопроводах. Без води залишилися 10 будинків, школа та дитячі садки.

Також нещодавно у Києві прорвало трубу на лівому березі. Там підтопило парковку.

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