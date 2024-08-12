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У Сумах було чути звуки вибухів

Фото: російський літак (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У ніч на 12 серпня у Сумах було чути звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Суспільне Суми та канал Повітряних сил ЗСУ.

Про звук вибухів у Сумах Суспільне повідомило о 03:20.

До цього військові о 03:08 військові попереджали про активність ворожої авіації.

"Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку", - повідомили у Повітряних силах.

Наразі подробиць та інформації про влучання та постраждалих немає.

Станом на 03:24 повітряну тривогу оголошено у Сумській області, також тривога продовжується у Луганській області та в окупованому Криму.

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