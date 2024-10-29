У Сумах було чути звук вибуху

"У Сумах було чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 23:03.

Що стало причиною вибуху, офіційної інформації на даний момент не було. Проте ще за годину до цього у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що через Сумську область в напрямку Полтавської пролетіла частина ударних БпЛА росіян.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:13 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як видно, наразі сигнал продовжується у Сумській, Чернігівській, Полтавській та Харківській областях. Також темно-червоним кольором вже багато місяців позначена Луганська область та окупований Крим.