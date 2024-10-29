У Сумах було чути звук вибуху

Пізно ввечері, 29 жовтня, у місті Суми було чути звук вибуху. В області продовжується тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини".
"У Сумах було чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 23:03.
Що стало причиною вибуху, офіційної інформації на даний момент не було. Проте ще за годину до цього у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що через Сумську область в напрямку Полтавської пролетіла частина ударних БпЛА росіян.
Станом на 23:13 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як видно, наразі сигнал продовжується у Сумській, Чернігівській, Полтавській та Харківській областях. Також темно-червоним кольором вже багато місяців позначена Луганська область та окупований Крим.
Також нагадаємо, що о 21:35 повітряна тривога була оголошена в Києві та низці інших регіонів. У той період часу сигнал був викликаний загрозою застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.
Пізніше, о 22:02 вже був відбій. Однак через ворожі дрони, які вкотре запустила Російська Федерація з північно-східного напрямку, сигнал у деяких регіонах тривав і триває досі.
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