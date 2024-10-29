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В Сумах было слышно звук взрыва

Фото: люди в укрытии (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздним вечером, 29 октября, в городе Сумы был слышен звук взрыва. В области продолжается тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини".

"В Сумах был слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты Суспільного", - говорится в сообщении в 23:03.

Что явилось причиной взрыва, официальной информации на данный момент не было. Однако еще час до этого в Воздушных силах ВСУ сообщали, что через Сумскую область в направлении Полтавской пролетела часть ударных БПЛА россиян.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:13 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как видно, сейчас сигнал продолжается в Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях. Также темно-красным цветом уже много месяцев обозначена Луганская область и оккупированный Крым.

Также напомним, что в 21:35 воздушная тревога была объявлена в Киеве и ряде других регионов. В тот период времени сигнал был вызван угрозой применения баллистического вооружения с северо-восточной направления.

Позже, в 22:02 уже был отбой. Однако из-за вражеских дронов, которые в очередной раз запустила Российская Федерация с северо-восточного направления, сигнал в некоторых регионах продолжался и продолжается до сих пор.

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