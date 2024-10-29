В Сумах было слышно звук взрыва

"В Сумах был слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты Суспільного", - говорится в сообщении в 23:03.

Что явилось причиной взрыва, официальной информации на данный момент не было. Однако еще час до этого в Воздушных силах ВСУ сообщали, что через Сумскую область в направлении Полтавской пролетела часть ударных БПЛА россиян.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:13 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как видно, сейчас сигнал продолжается в Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях. Также темно-красным цветом уже много месяцев обозначена Луганская область и оккупированный Крым.