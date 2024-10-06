Ввечері, 6 жовтня, у Сумах було чути звук вибуху. Військові попереджали про загрозу застосування безпілотників росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини".
"У Сумах було чутно вибух, повідомляють наші кореспонденти", - йдеться у повідомленні о 21:42.
Перед цим, ще о 20:45, Повітряні сили ЗСУ попереджали українців, що у Сумській області зафіксовано ударні ворожі БпЛА, тож існує загроза їх застосування.
Де оголошено тривогу
Станом на 21:48 повітряну тривогу оголосили у Сумській, Харківській, Чернігівській та Полтавській областях. Також згідно карта повітряних тривог, сигнал продовжується у Луганській області та в Криму (помітка на постійній основі).
Нагадаємо, що минулої доби у Сумській області росіяни близько 15:00 атакували дроном рейсовий автобус. Внаслідок атаки було поранено троє пасажирів, а саме - 65-річний чоловік та 54-річна і 63-річна жінки.
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