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У Сумах було чути вибухи

Середа 13 березня 2024 01:57
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У Сумах було чути вибухи Фото: у Сумах були чутні вибухи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Сумах було чути декілька вибухів сьогодні вночі, 13 березня. У місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Офіційної інформації про причини та наслідки вибухів на даний момент не повідомлялося.

Моніторингові паблики зазначають, що у районі обласного центру було помічено кілька ворожих безпілотників типу "Шахед".

Росіяни обстрілюють Суми та область

З перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну окупанти регулярно завдають ударів по Сумах та області. Так, учора, 12 березня, ворог обстріляв територію області. Внаслідок атаки КАБами є руйнування та постраждалі, серед яких діти.

Крім того, росіяни били Сумами 7 березня. Згідно з останніми даними, відомо про двох загиблих та 26 постраждалих. Внаслідок атаки російські окупанти пошкодили будівлю лікарні, обласного центру екстреної медичної допомоги, водоканалу. Також вибито 135 вікон та 10 дверей.

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Сумська область Вторгнення Росії до України Вибухи
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