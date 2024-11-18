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У Сумах було чути вибух на тлі ракетної загрози, частина міста лишилася без світла

Ілюстративне фото: у Сумах пролунав вибух через ракетний обстріл (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В районі міста Суми після опівночі, 218 листопада, пролунав вибух. Перед тим фіксувався рух ворожої ракети у напрямку обласного центра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил ЗСУ та "Суспільне Суми".

Вибух у Сумах було чути близько 00.06.

При цьому військові попереджали за пару хвилин до цього про загрозу застосування російськими окупантами балістичного озброєння з північного сходу.

Крім того, була зафіксована ракета, що рухалася у бік міста Суми.

За даними ЗМІ, після вибуху в частині Сум зникло електроенергія.

Разом з тим представники місцевої влади не інформували про ймовірні наслідки через черговий ракетний удар по Сумах з боку російських окупантів.

Зазначимо, що дана атака відбулася через кілька годин після ракетного удару по житловому району Сум, коли був "приліт" біля дев'ятиповерхівки.

За останніми даними, через ту ракетну атаку у Сумах загинули 10 людей, серед яких двоє дітей. Понад 50 громадян отримали поранення.

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