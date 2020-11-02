В Сумах будут публиковать список предприятий, нарушающих карантин

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Мэр города Сумы Александр Лысенко поручил городскому совету публиковать на своем сайте список местных предприятий, которые нарушают карантин. Лысенко считает, что такие меры позволят предотвращать нарушения и окажут профилактическое действие.

Об этом сообщает пресс-служба Сумского городского совета.

Городской голова также поручил обновить информационные оповещения в салонах городского пассажирского транспорта на лозунг: "Снимешь маску - выйдешь из салона".

"Руководство и работники должны контролировать соблюдение масочного режима, социальной дистанции, санитарной обработки помещений и их проветривания. И, если этого нет, то список правонарушителей, получивших предупреждение или которым уже выписан протокол, будет обнародованы на официальном сайте городского совета", - заявил Лысенко.

Как рассказали в горсовете, на прошлой неделе в Сумах провели 230 проверок на работающих объектах, в том числе в кафе, аптеках, магазинах, учреждениях бытового обслуживания населения. Было составлено семь актов проверок и 39 протоколов.

Напомним, советник министра внутренних дел Михаил Апостол рассказал, что суды отклонили более 90% админпротоколов о нарушении карантина. Ответственность несут лишь 8-10% нарушителей карантина.

Кроме того, в полиции Киева рассказали сколько админпротоколов за нарушение карантина составили с начала пандемии.