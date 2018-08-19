У Сумах авто поліції вилетіло на тротуар і збило пішоходів

В результаті ДТП постраждали чотири пішохода

У Сумах сьогодні, близько 14:30, сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю автомобіля патрульної поліції, в результаті ДТП постраждали чотири пішоходи. Про це повідомляє місцеве видання 0542.ua

Повідомляється, що аварія сталася на перехресті Перекопської та Петропавлівської. Зокрема, автомобіль AUDI А4 зіткнувся з автомобілем патрульної поліції, в результаті удару авто поліцейських відкинуло на тротуар, де стояли пішоходи.

За попередніми даними, крім водіїв і пасажирів авто, постраждали 4 людини. На місці події працюють карети швидкої допомоги і пожежники.

Фото (0542.ua)

Сьогодні в р. Суми близько 15:00 на перехресті вул. Петропавлівська та Перекопська сталося ДТП за участю патрульної поліції міста. Є постраждалі. Опубліковано Вадимом Макаренком Неділя, 19 серпня 2018 р.

Нагадаємо, вчора ввечері на вулиці Ярославській зенітна установка "Бук", брала участь у репетиції військового параду, приуроченої до Дня незалежності, в'їхала у будинок бізнес-центру. Сьогодні повідомлялося, що Міністерство оборони України проводить розслідування дорожньо-транспортної пригоди з військовим автомобілем.