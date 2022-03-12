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В Сумах из-за авианалета временно прекращено водоснабжение

Автор: Наталья Юрченко

Утром в субботу, 12 марта, российские оккупанты нанесли авиационный удар по Сумах. В результате в городе исчезло водоснабжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Горводоканал" Сумского городского совета.

Отмечается, что в результате атаки российских войск около 4:50 были обесточены объекты водоканала. Подача воды была прекращена.

"Все службы предприятия работают в усиленном режиме. При условии поставки электрической энергии и возобновления работы канализационно-насосных станций водозаборы будут включаться в работу, о чем мы будем вас информировать", - говорится в сообщении.

Напомним, из Сумской области за несколько дней удалось эвакуировать 60 тысяч человек.

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