Сума зросла у понад 3 рази за рік. Держмитниця виявила порушень на 6 млрд гривень

За даними служби, протягом січня-квітня 2024 року митниці виявили 3275 порушень митних правил на суму 6 млрд гривень.

"Вартісний показник збільшився майже в 3,5 раза порівняно з аналогічним періодом 2023 року", - повідомили в Держмитслужбі.

У 965 справах про порушення митних правил тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму майже 104 млн гривень. Зокрема:

промислових товарів на суму майже 50 млн гривень;

продовольчих товарів на суму понад 23 млн гривень;

транспортних засобів на суму 29 млн гривень;

валюти на суму 1,5 млн гривень.

У 1160 справах про порушення митних правил стягнуто штрафів на суму 31 млн гривень.

Крім того, на розгляд до суду митницями передано 1623 справи про порушення митних правил на суму 4,5 млрд гривень.

У 1613 справах, у тому числі заведених у попередні періоди, судом прийняті рішення про накладення стягнень у вигляді штрафу та конфіскації на загальну суму 540 млн гривень.

