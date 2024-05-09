Сумма выросла более чем в 3 раза за год. Гостаможня выявила нарушений на 6 млрд гривен

За четыре месяца этого года работники Гостаможслужбы выявили нарушений таможенных правил на 6 млрд гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной таможенной службы.
По данным службы, в течение января-апреля 2024 года таможни выявили 3275 нарушений таможенных правил на сумму 6 млрд гривен.
"Стоимостный показатель увеличился почти в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года", - сообщили в Гостаможслужбе.
В 965 делах о нарушении таможенных правил временно изъяты предметы правонарушений на сумму почти 104 млн гривен. В частности:
В 1160 делах о нарушении таможенных правил взыскано штрафов на сумму 31 млн гривен.
Кроме того, на рассмотрение в суд таможнями передано 1623 дела о нарушении таможенных правил на сумму 4,5 млрд гривен.
В 1613 делах, в том числе заведенных в предыдущие периоды, судом приняты решения о наложении взысканий в виде штрафа и конфискации на общую сумму 540 млн гривен.
Напомним, ранее мы сообщали, что на Черновицкой таможне разоблачили схему на 300 млн гривен. Детальнее о фигурантах и следствии в материале РБК-Украина.
До этого мошенническую схему разоблачили на Волынской таможне. По данным НАБУ, там подозревают 20 человек.
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