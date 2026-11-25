Про зростання суми активів повідомив керівник санкційного напряму Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO) Даніель Ебі.

За словами представника відомства на концеренції у Женеві, нинішній обсяг заморожених активів на 15% перевищує показник квітня 2025 року. Тоді у Швейцарії було заблоковано російські активи на суму 7,4 млрд франків.

Збільшення загальної вартості пояснюється не лише заморожуванням додаткового майна та коштів, а й подорожчанням частини активів, зокрема тих, що зберігаються у золоті.

Водночас вартість активів Центрального банку Росії у Швейцарії, навпаки, скоротилася на 9% порівняно з показником 18-місячної давності. Наразі вона становить 6,8 млрд франків.

Ебі наголосив, що це не означає розблокування російських коштів. Зниження вартості пов'язане зі знеціненням валют, у яких зберігаються ці активи.

Санкції проти Росії у Швейцарії

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Швейцарія відійшла від традиційної політики нейтралітету та вирішила приєднатися до санкцій Європейського Союзу.

Це рішення мало особливе значення для швейцарського фінансового сектору. За даними Швейцарської банківської асоціації, невдовзі після початку повномасштабної війни у 2022 році місцеві банки зберігали щонайменше 150 млрд франків російських активів.

Водночас приєднання до обмежень ЄС викликало дискусії всередині країни. Прихильники санкцій вважали, що Швейцарія має підтримати європейську позицію, тоді як їхні противники побоювалися негативних наслідків для конкурентоспроможності країни та залучення іноземного капіталу.

У серпні 2026 року Швейцарія приєдналася до 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії. У результаті обмеження щодо заморожування активів поширюються приблизно на 2790 фізичних та юридичних осіб.

Крім того, за словами Ебі, швейцарський Державний секретаріат з економічних питань отримав понад 870 повідомлень про ймовірні випадки обходу санкцій. Півтора року тому таких повідомлень було близько 600.