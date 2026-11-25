О росте суммы активов сообщил руководитель санкционного направления Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) Даниэль Эби.

По словам представителя ведомства на концеренции в Женеве, нынешний объем замороженных активов на 15% превышает показатель апреля 2025 года. Тогда в Швейцарии были заблокированы российские активы на сумму 7,4 млрд франков.

Увеличение общей стоимости объясняется не только замораживанием дополнительного имущества и средств, но и удорожанием части активов, в том числе хранящихся в золоте.

В то же время стоимость активов Центрального банка России в Швейцарии, напротив, сократилась на 9% по сравнению с показателем 18-месячной давности. В настоящее время она составляет 6,8 млрд франков.

Эби подчеркнул, что это не означает разблокировки российских средств. Снижение стоимости связано с обесцениванием валют, в которых хранятся эти активы.

Санкции против России в Швейцарии

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Швейцария отошла от традиционной политики нейтралитета и решила присоединиться к санкциям Европейского союза.

Это решение имело особое значение для швейцарского финансового сектора. По данным Швейцарской банковской ассоциации, вскоре после начала полномасштабной войны в 2022 году местные банки сохраняли не менее 150 млрд франков российских активов.

В то же время присоединение к ограничениям ЕС вызвало дискуссии внутри страны. Сторонники санкций считали, что Швейцария должна поддержать европейскую позицию, в то время как их противники опасались негативных последствий конкурентоспособности страны и привлечения иностранного капитала.

В августе 2026 года Швейцария присоединилась к 20-му пакету санкций ЕС против России. В результате ограничения по замораживанию активов распространяются примерно на 2790 физических и юридических лиц.

Кроме того, по словам Эби, швейцарский Государственный секретариат по экономическим вопросам получил более 870 уведомлений о возможных случаях обхода санкций. Полтора года назад таких сообщений было около 600 человек.