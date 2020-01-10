ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сулеймани планировал нападения на иностранные посольства, - президент США

Новости » Политика     10.01.2020 - 22:22
Сулеймани планировал нападения на иностранные посольства, - президент США
Фото: Дональд Трамп (Mark Wilson/Getty Images)

Иранский генерал планировал нападения на 4 диппредставительства

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что иранский генерал Касем Сулеймани готовил нападения на иностранные дипломатические представительства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам главы Белого дома, ликвидирован американскими военными генерал Сулеймани готовил нападения на 4 иностранные посольства.

"Я могу заявить, что я считаю, что это были бы четыре посольства", - заявил Трамп.

Напомним, ранее постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи сообщил, что Тегеран завершил месть за убийство генерала Касема Сулеймани и не будет совершать новых военных атак в случае отсутствия агрессии со стороны США.

Также РБК-Украина писало, что государственный секретарь США Майк Помпео назвал ликвидацию иранского военного командующего Сулеймани "правильным решением". Помпео опроверг заявления Тегерана о том, что Сулеймани находился в Ираке с дипломатической миссией.

Как известно, 3 января США нанесли авиаудар по колонне генерала Сулеймани вблизи аэропорта Багдада. В результате погиб сам командующий элитного иранского спецназа и еще семь человек. Тогда Трамп заявил, что Сулеймани был "террористом номер один в мире".

Иран завтра огласит свою версию крушения самолета МАУ Ситуация на борту самолета МАУ была штатной до потери связи, - МИД
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиИранДональд Трамп
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь