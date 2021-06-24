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"Сухой" фонтан и озеленение: на Арсенальной площади построят современную зону отдыха

Автор: Мария Кучерявец

В Киеве на Арсенальной площади создадут современную зону отдыха. Недалеко от метро, планируют озеленить территорию, а также построить "сухой" фонтан.

Об этом сообщил заместитель городского головы, секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко во время пленарного заседания, передает пресс-центр КГГА.

За соответствующее решение проголосовали 80 депутатов.

"В центре Печерска находится одна из старейших площадей Киева - Арсенальная. Принятое решение предусматривает проведение реставрационных работ в целях создания современной зоны отдыха",- сказал он.

Как отметил Владимир Бондаренко, для благоустройства территории необходимо передать в коммунальную собственность территориальной общины Киева недвижимое имущество и закрепить за коммунальным предприятием "Киевский метрополитен".

По его словам, концепция содержит в себе озеленение территории перед входом в здание метро "Арсенальная", обновления уличного освещения и подсветки элементов благоустройства.

Кроме того, на площади высадят несколько десятков дубов, берез и кустов, а следующим этапом реставрации Арсенальной площади станет возведение так называемого "сухого" фонтана за павильоном метро.

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Арсенальнаяфонтанозеленение