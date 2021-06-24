"Сухий" фонтан та озеленення: на Арсенальній площі побудують сучасну зону відпочинку

За відповідне рішення проголосували 80 депутатів.

"У центрі Печерська знаходиться одна із найстаріших площ Києва - Арсенальна. Прийняте рішення передбачає проведення реставраційних робіт із метою створення сучасної зони відпочинку",- сказав він.

Як зазначив Володимир Бондаренко, для благоустрою території необхідно передати до комунальної власності територіальної громади Києва нерухоме майно та закріпити за комунальним підприємством "Київський метрополітен".

За його словами, концепція містить в собі озеленення території перед входом до будівлі метро "Арсенальна", оновлення вуличного освітлення та підсвічування елементів благоустрою.

Окрім того, на площі висадять кілька десятків дубів, берез і кущів, а наступним етапом реставрації Арсенальної площі стане зведення так званого "сухого" фонтану за павільйоном метро.