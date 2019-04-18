На "Сухой Балке" Ярославского запустили первые самоходные машины

На шахте им. Фрунзе рудника "Суха Балка" вчера, 17 апреля, запустили в работу новые современные самоходные машины ТМ Epiroc, которые закупили в рамках масштабной инвестиционной программы группы DCH Александра Ярославского по развитию горнорудного бизнеса. Об этом сообщает РБК-Украина.

В практике добычи руды подземным способом использование самоходных машин дает возможность существенно ускорять темпы горно-подготовительных и нарезных работ.

На запуске первой самоходной пары - буровой установки и погрузчика - присутствовали Виталий Баш, генеральный директор DCH Steel (компания, управляющая горнорудным бизнесом Александра Ярославского), руководство рудника, представители управляющей компании группы DCH.

"Техника, которую мы приобрели, - современная, надежная, один из лучших мировых брендов. Ее использование позволит достичь более высокого уровня механизации горных работ, повысить безопасность труда и культуру производства. Это плановое мероприятие, в рамках инвестпрограммы-2019. C уверенностью могу сказать, что сегодняшний день для рудника "Суха Балка" - новая, долгожданная веха в истории. Потому что мы не просто запускаем в работу первые самоходные машины, а начинаем период высокой инвестиционной активности и перехода на качественно новый технологический и организационный уровень", - прокомментировал событие Баш.

Как известно, Ярославский планирует инвестировать в развитие горнорудного дивизиона 150-200 млн долларов в течение ближайших 5 лет. За счет этих капиталовложений будет модернизирован Днепровский металлургический завод.

На "Сухой Балке" планируется организовать обогатительную фабрику, освоить запасы руды на более глубоких горизонтах, обновить оборудование. Для оптимизации управления соответствующими активами на этапе масштабных инвестиционных проектов в марте 2019 г. была специально создана управляющая компании DCH Steel.

Рудник "Суха Балка" группы DCH Ярославского – одно из ведущих предприятий по добыче железной руды подземным способом на территории Украины. В его состав входят две добычные шахты - "Юбилейная" и им. "Фрунзе". Производственная мощность комбината составляет порядка 3 млн тонн товарной руды в год. Содержание железа в ней варьируется в пределах 56–64%.