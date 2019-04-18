На "Сухій Балці" Ярославського запустили перші самохідні машини

На шахті ім. Фрунзе рудника "Суха Балка" вчора, 17 квітня, запустили в роботу нові сучасні самохідні машини ТМ Epiroc, які закупили в рамках масштабної інвестиційної програми групи DCH Олександра Ярославського щодо розвитку гірничорудного бізнесу. Про це повідомляє РБК-Україна.

У практиці видобутку руди підземним способом використання самохідних машин дає можливість істотно прискорювати темпи гірничо-підготовчих і нарізних робіт.

На запуск першої самохідної пари - бурової установки і навантажувача - були присутні Віталій Баш, генеральний директор DCH Steel (компанія, що управляє гірничорудним бізнесом Олександра Ярославського), керівництво рудника, представники керуючої компанії групи DCH.

"Техніка, яку ми придбали, - сучасна, надійна, один з кращих світових брендів. Її використання дозволить досягти вищого рівня механізації гірничих робіт, підвищити безпеку праці і культуру виробництва. Це плановий захід, в рамках інвестпрограми-2019. З упевненістю можу сказати, що сьогоднішній день для рудника "Суха Балка" - нова, довгоочікувана віха в історії. Тому що ми не просто запускаємо в роботу перші самохідні машини, а починаємо період високої інвестиційної активності і переходу на якісно новий технологічний і організаційний рівень", - прокоментував подію Баш.

Як відомо, Ярославський планує інвестувати в розвиток гірничорудного дивізіону 150-200 млн доларів протягом найближчих 5 років. За рахунок цих капіталовкладень буде модернізовано Дніпровський металургійний завод.

На "Сухій Балці" планується організувати збагачувальну фабрику, освоїти запаси руди на більш глибоких горизонтах, оновити обладнання. Для оптимізації управління відповідними активами на етапі масштабних інвестиційних проектів у березні 2019 р. була спеціально створена керуюча компанії DCH Steel.

Рудник "Суха Балка" групи DCH Ярославського – одне з провідних підприємств з видобутку залізної руди підземним способом на території України. До його складу входять дві видобувні шахти "Ювілейна" та ім. "Фрунзе". Виробнича потужність комбінату становить близько 3 млн тонн товарної руди в рік. Вміст заліза в ній варіюється в межах 56-64%.