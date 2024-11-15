У Сухопутних військах після випадку зі стріляниною під Києвом закликали не демонізувати ТЦК

Сухопутні війська звернулися до медіа після того, як під Києвом один з учасників групи оповіщення стріляв у чоловіка. Військові закликали не демонізувати ТЦК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сухопутних військ ЗСУ.

Як зазначили у Сухопутних військах, до групи оповіщення, яка була причетна до інциденту, входили військовослужбовці ТЦК, співробітники Нацполіції та "Муніципальної варти". Група перевіряла документи водіїв та пасажирів.

Під час однієї з таких перевірок виявилося, що водій авто перебуває у розшуку за порушення правил військового обліку. Пасажир цього ж авто вибіг з нього і потім "вдарив працівника "Муніципальної варти" і почав тікати".

Після цього працівник "Муніципальної варти" побіг за чоловіком та вистрілив із травматичної зброї. Постраждалих внаслідок інциденту немає, чоловік втік у невідомому напрямку.

"Ми просимо всі медіа платформи не демонізувати військовослужбовців ТЦК та СП та користуватися виключно офіційними даними", - сказано в повідомленні.