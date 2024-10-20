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У Сухопутних військах нагадали, куди звертатися з питаннями щодо військової служби

Ілюстративне фото: у Сухопутних військах нагадали, куди звертатися з питаннями щодо військової служби (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні діє гаряча лінія з питань мобілізації та обліку військовозобовʼязаних. Там можна отримати оперативну інформацію щодо військової служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська.

У Сузопутник військах нагадали, що за номерами телефонів громадяни можуть отримати консультації з приводу своїх прав та обов'язків у процесі мобілізації, а також дізнатися про актуальні зміни в законодавстві. Це значно спрощує процес взаємодії та поінформованість в умовах воєнного стану.

Зокрема, сall-центр командування Сухопутних військ надає прямий контакт військовозобов'язаних і військових частин з командуванням. Він функціонує як інформаційно-довідкова служба, що допомагає вирішувати питання, пов'язані з проходженням служби, підготовкою, забезпеченням та підтримкою військовослужбовців.

З вашими питаннями звертайтеся за телефонами:

  • 0 (800) 500 410 (загальні питання);
  • 0 (800) 301 937 (питання комплектування, роботи ТЦК та СП).

Нагадаємо, раніше Верховна Рада підтримала законопроект про заборону мобілізації обмежено придатних українців віком від 18 до 25 років. До цього їх могли призивати на службу.

Законопроект також передбачав демобілізацію тих, кого вже призвали, але пізніше його змінили. Сухопутні війська видали директиву про заборону мобілізації таких осіб, але документ засекречений/

Зазначимо, протягом останніх тижнів також змінився процес призову. Детальніше про це читайте у матеріалі "До ТЦК за 7 днів, повістки поштою та бронь. Як змінили правила мобілізації в Україні".

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