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В Сухопутных войсках напомнили, куда обращаться с вопросами по военной службе

Иллюстративное фото: в Сухопутных войсках напомнили, куда обращаться с вопросами по военной службе (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине действует горячая линия по вопросам мобилизации и учета военнообязанных. Там можно получить оперативную информацию о военной службе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска.

В Сузопутнике войсках напомнили, что по номерам телефонов граждане могут получить консультации по поводу своих прав и обязанностей в процессе мобилизации, а также узнать об актуальных изменениях в законодательстве. Это значительно упрощает процесс взаимодействия и осведомленность в условиях военного положения.

В частности, сall-центр командования Сухопутных войск дает прямой контакт военнообязанных и воинских частей с командованием. Он функционирует как информационно-справочная служба, помогающая решать вопросы, связанные с прохождением службы, подготовкой, обеспечением и поддержкой военнослужащих.

С вашими вопросами обращайтесь по телефонам:

  • 0(800) 500 410 (общие вопросы);
  • 0 (800) 301 937 (вопросы комплектования, работы ТЦК и СП).

Напомним, ранее Верховная Рада поддержала законопроект о запрете мобилизации ограниченно годных украинцев в возрасте от 18 до 25 лет. До этого их могли призывать на службу.

Законопроект также предусматривал демобилизацию тех, кого уже призвали, но позже его сменили. Сухопутные войска издали директиву о запрете мобилизации таких лиц, но документ засекречен/

Отметим, в последние недели также изменился процесс призыва. Подробнее об этом читайте в материале "В ТЦК за 7 дней, повестки по почте и бронь. Как изменили правила мобилизации в Украине".

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