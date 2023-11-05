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Сухопутні війська Ізраїлю оточили Сектор Газа і вийшли до моря

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Ізраїльські військові досягли позицій на узбережжі Сектора Газа в рамках розширення наземних операцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

ЦАХАЛ заявив, що 36-та дивізія Армії оборони Ізраїлю досягла узбережжя під час операції з оточення сил ХАМАС і нанесення ударів по цілям у Секторі Газа. 

"За останні 12 годин солдати дивізії вразили приблизно 50 цілей, включно із зонами бойових дій, оперативними житловими будинками, аванпостами, військовими позиціями і підземною інфраструктурою, і знищили терористів у ближньому бою", - ідеться в повідомленні.

Операція Ізраїлю у Секторі Газа

На початку жовтня бойовики ХАМАС розпочали масштабне вторгнення до Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали як військових, так і мирних жителів. У відповідь Ізраїль оголосив військову операцію проти бойовиків "Залізні мечі".

У її рамках ЦАХАЛ розширив наземну операцію у Секторі Газа. У регіон було введено війська та техніка.

За даними ЗМІ, це сталося після того, як переговори між Ізраїлем та ХАМАС про звільнення заручників зайшли в глухий кут.

Спікер армії оборони Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що сили ЦАХАЛу повністю оточили місто Газа, при цьому про припинення вогню не йдеться.

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ІзраїльСектор Газа