Сухопутные войска Израиля окружили Сектор Газа и вышли к морю

ЦАХАЛ заявил, что 36-я дивизия Армии обороны Израиля достигла побережья в ходе операции по окружению сил ХАМАС и нанесению ударов по целям в Секторе Газа.

"За последние 12 часов солдаты дивизии поразили около 50 целей, включая зоны боевых действий, оперативные жилые дома, аванпосты, военные позиции и подземную инфраструктуру, и уничтожили террористов в ближнем бою", - говорится в сообщении.

Операция Израиля в Секторе Газа

В начале октября боевики ХАМАС приступили к масштабному вторжению в Израиль. Они убивали и похищали как военных, так и мирных жителей. В ответ Израиль объявил военную операцию против боевиков "Железные мечи".

В ее рамках ЦАХАЛ расширил наземную операцию в Секторе Газа. В регион были введены войска и техника.

По данным СМИ, это произошло после того, как переговоры между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников зашли в тупик.

Спикер армии обороны Израиля контрадмирал Даниэль Хагари заявил, что силы ЦАХАЛа полностью окружили город Газа, при этом о прекращении огня речь не идет.

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