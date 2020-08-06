Сухо и жарко: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 6 августа, погода на всей территории Украины будет сухой и жаркой. Температура воздуха в регионах будет колебаться от +28 до +35.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Как сообщается, во всех областях ожидается умеренная облачность, однако без осадков. Жарче всего сегодня будет на юго-востоке страны.

В западных областях температура днем будет от +28 до +32. Ночью столбики термометров опустятся до +13 +17.

В центральных и северных областях температура воздуха днем будет в пределах +30 +35 градусов, а ночью она опустится до +14 +18.

В восточных и южных областях температура днем ожидается от +29 до +35, а ночью от +15 до +21.

Фото: погода в Украине на 6 августа (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

Сегодня в Киеве и области будет наблюдаться умеренная облачность. Температура воздуха будет колебаться от +30 до +33, а ночью от +14 до +16.

Фото: погода в Киеве и области на 6 августа (meteo.gov.ua)

Напомним, погода в Украине в первую неделю августа будет теплой, а дождей и гроз на территории страны не ожидается.

Кроме того, в августе 2020 года средняя месячная температура будет в пределах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусов.