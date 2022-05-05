Сухо и солнечно: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня на всей территории Украины осадков не ожидается. Небо весь день будет безоблачным. При этом возможны порывы ветра до 10-12 м/с. Ночью заморозков не ожидается, столбики термометров покажут +3 +5 градусов.

Температура воздуха днем составит:

в северных областях +13 +15 градусов;

в западных областях +14 +16 градусов;

в восточных областях +14 +16 градусов;

в южных областях +15 +17 градусов;

в центральных областях +13 +16 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня днем и ночью тоже без осадков. Ветер северо-восточный до 5-10 м/с. Температура по области и в Киеве ночью будет +3 +5 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +13 +15 градусов.