Сухо и солнечно: какой будет погода в Украине сегодня

Сегодня, 5 мая, в Украине ожидается солнечная и сухая погода. Днем столбики термометров в некоторых регионах максимально покажут до +17 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня на всей территории Украины осадков не ожидается. Небо весь день будет безоблачным. При этом возможны порывы ветра до 10-12 м/с. Ночью заморозков не ожидается, столбики термометров покажут +3 +5 градусов.
Температура воздуха днем составит:
В столице сегодня днем и ночью тоже без осадков. Ветер северо-восточный до 5-10 м/с. Температура по области и в Киеве ночью будет +3 +5 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +13 +15 градусов.
Напомним, синоптики предупредили, что в некоторых областях ожидается "желтый" уровень опасности.
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