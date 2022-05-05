Сухо та сонячно: якою буде погода в Україні сьогодні

Сьогодні, 5 травня, в Україні очікується сонячна та суха погода. Вдень стовпчики термометрів в деяких регіонах максимально покажуть до +17 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні на всій території Україні опадів не очікується. Небо весь день буде безхмарним. При цьому можливі пориви вітру до 10-12 м/с. Вночі заморозків не передбачається, стовпчики термометрів покажуть +3 +5 градусів.
Температура повітря вдень становитиме:
У столиці сьогодні вдень та вночі теж без опадів. Вітер північно-східний до 5-10 м/с. Температура по області та у Києві вночі буде +3 +5 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до +13 +15 градусів.
Нагадаємо, синоптики попередили, що у деяких областях очікується "жовтий" рівень небезпеки.
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