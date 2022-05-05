Сухо та сонячно: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні на всій території Україні опадів не очікується. Небо весь день буде безхмарним. При цьому можливі пориви вітру до 10-12 м/с. Вночі заморозків не передбачається, стовпчики термометрів покажуть +3 +5 градусів.

Температура повітря вдень становитиме:

у північних областях +13 +15 градусів;

у західних областях +14 +16 градусів;

у східних областях +14 +16 градусів;

у південних областях +15 +17 градусів;

у центральних областях +13 +16 градусів.

Погода в Києві

У столиці сьогодні вдень та вночі теж без опадів. Вітер північно-східний до 5-10 м/с. Температура по області та у Києві вночі буде +3 +5 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до +13 +15 градусів.