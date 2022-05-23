Сухо, но прохладно: какой будет погода в Украине сегодня

Сегодня, 23 мая, на территории Украины ожидается сухая погода. В большинстве регионов прогнозируется небольшой спад температур.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр
По данным синоптиков, сегодня осадков не ожидается. На большинстве территории Украины будет солнечная погода. Ветер преимущественно северный и северо-восточный, 5-10 м/с.
Сегодня столбики термометров днем покажут максимально +20 градусов.
Температура воздуха составит:
Сегодня в столице и Киевской области также будет сухо, возможна переменная облачность. Ветер северный, 5-10 м/с. Столбики термометров днем покажут +15 +19 градусов, а ночью +4 +8.
Ранее мы сообщали, что 22 и 23 мая в Украину придет похолодание и штормовой ветер.
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