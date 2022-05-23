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Сухо, але прохолодно: якою буде погода в Україні сьогодні

Фото: сьогодні в Україні прогнозуються невелике похолодання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 23 травня, на території України очікується суха погода. У більшості регіонів прогнозується невеликий спад температур.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні опадів не очікується. На більшості території України буде сонячна погода. Вітер переважно північний та північно-східний, 5-10 м/с.

Сьогодні стовпчики термометрів вдень покажуть максимально +20 градусів.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +5 +9, вдень +14 +17 градусів;
  • на заході вночі +7 +9 градусів, а вдень +15 +19;
  • у східних областях вночі +6 +8, вдень +15 +27 градусів;
  • на півдні країни вночі +10 +13 градусів, а вдень +17 +20;
  • у центральних областях вночі +7 +9, вдень +15 +18 градусів.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці та Київській області також буде сухо, можлива мінлива хмарність. Вітер північний, 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вдень покажуть +15 +19 градусів, а вночі +4 +8.

Раніше ми повідомляли, що 22 та 23 травня в Україну прийде похолодання та штормовий вітер.

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