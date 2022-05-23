Сухо, но прохладно: какой будет погода в Украине сегодня
Сегодня, 23 мая, на территории Украины ожидается сухая погода. В большинстве регионов прогнозируется небольшой спад температур.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр
Погода в Украине
По данным синоптиков, сегодня осадков не ожидается. На большинстве территории Украины будет солнечная погода. Ветер преимущественно северный и северо-восточный, 5-10 м/с.
Сегодня столбики термометров днем покажут максимально +20 градусов.
Температура воздуха составит:
- в северных областях ночью +5 +9, днем +14 +17 градусов;
- на западе ночью +7 +9 градусов, а днем +15 +19;
- в восточных областях ночью +6 +8, днем +15 +27 градусов;
- на юге страны ночью +10 +13 градусов, а днем +17 +20;
- в центральных областях ночью +7 +9, днем +15 +18 градусов.
Погода в Киеве
Сегодня в столице и Киевской области также будет сухо, возможна переменная облачность. Ветер северный, 5-10 м/с. Столбики термометров днем покажут +15 +19 градусов, а ночью +4 +8.
Ранее мы сообщали, что 22 и 23 мая в Украину придет похолодание и штормовой ветер.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.