Сухо, но прохладно: какой будет погода в Украине сегодня

Фото: сегодня в Украине прогнозируются небольшое похолодание (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сегодня, 23 мая, на территории Украины ожидается сухая погода. В большинстве регионов прогнозируется небольшой спад температур.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня осадков не ожидается. На большинстве территории Украины будет солнечная погода. Ветер преимущественно северный и северо-восточный, 5-10 м/с. Сегодня столбики термометров днем покажут максимально +20 градусов. Температура воздуха составит: в северных областях ночью +5 +9, днем +14 +17 градусов;

на западе ночью +7 +9 градусов, а днем +15 +19;

в восточных областях ночью +6 +8, днем +15 +27 градусов;

на юге страны ночью +10 +13 градусов, а днем +17 +20;

в центральных областях ночью +7 +9, днем +15 +18 градусов. Погода в Киеве Сегодня в столице и Киевской области также будет сухо, возможна переменная облачность. Ветер северный, 5-10 м/с. Столбики термометров днем покажут +15 +19 градусов, а ночью +4 +8.