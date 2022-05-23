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Сухо, но прохладно: какой будет погода в Украине сегодня

Новина українською →
Украина, Понедельник 23 мая 2022 07:00
Сухо, но прохладно: какой будет погода в Украине сегодня Фото: сегодня в Украине прогнозируются небольшое похолодание (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 23 мая, на территории Украины ожидается сухая погода. В большинстве регионов прогнозируется небольшой спад температур.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня осадков не ожидается. На большинстве территории Украины будет солнечная погода. Ветер преимущественно северный и северо-восточный, 5-10 м/с.

Сегодня столбики термометров днем покажут максимально +20 градусов.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +5 +9, днем +14 +17 градусов;
  • на западе ночью +7 +9 градусов, а днем +15 +19;
  • в восточных областях ночью +6 +8, днем +15 +27 градусов;
  • на юге страны ночью +10 +13 градусов, а днем +17 +20;
  • в центральных областях ночью +7 +9, днем +15 +18 градусов.

Сухо, но прохладно: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице и Киевской области также будет сухо, возможна переменная облачность. Ветер северный, 5-10 м/с. Столбики термометров днем покажут +15 +19 градусов, а ночью +4 +8.

Сухо, но прохладно: какой будет погода в Украине сегодня

Ранее мы сообщали, что 22 и 23 мая в Украину придет похолодание и штормовой ветер.

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