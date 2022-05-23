Сухо, але прохолодно: якою буде погода в Україні сьогодні

Сьогодні, 23 травня, на території України очікується суха погода. У більшості регіонів прогнозується невеликий спад температур.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Сьогодні в столиці та Київській області також буде сухо, можлива мінлива хмарність. Вітер північний, 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вдень покажуть +15 +19 градусів, а вночі +4 +8.

За даними синоптиків, сьогодні опадів не очікується. На більшості території України буде сонячна погода. Вітер переважно північний та північно-східний, 5-10 м/с.

Раніше ми повідомляли, що 22 та 23 травня в Україну прийде похолодання та штормовий вітер.

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