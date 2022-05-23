Сухо, але прохолодно: якою буде погода в Україні сьогодні
Сьогодні, 23 травня, на території України очікується суха погода. У більшості регіонів прогнозується невеликий спад температур.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр
Погода в Україні
За даними синоптиків, сьогодні опадів не очікується. На більшості території України буде сонячна погода. Вітер переважно північний та північно-східний, 5-10 м/с.
Сьогодні стовпчики термометрів вдень покажуть максимально +20 градусів.
Температура повітря складатиме:
- у північних областях вночі +5 +9, вдень +14 +17 градусів;
- на заході вночі +7 +9 градусів, а вдень +15 +19;
- у східних областях вночі +6 +8, вдень +15 +27 градусів;
- на півдні країни вночі +10 +13 градусів, а вдень +17 +20;
- у центральних областях вночі +7 +9, вдень +15 +18 градусів.
Погода в Києві
Сьогодні в столиці та Київській області також буде сухо, можлива мінлива хмарність. Вітер північний, 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вдень покажуть +15 +19 градусів, а вночі +4 +8.
Раніше ми повідомляли, що 22 та 23 травня в Україну прийде похолодання та штормовий вітер.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.