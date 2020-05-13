Сухо, но ночью заморозки: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 13 мая улучшится, будет сухо, температура воздуха будет колебаться от +14 до +18, а ночью будут заморозки. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

В западных областях, кроме Закарпатской области, будет сухо, но холодно. Днем температура воздуха составит +14+16, а ночью -1-3. На севере страны тоже без осадков, днем +14+16, а ночью +3+5. В восточных областях днем будет +14+18, а ночью +7+9. В центре страны днем будет переменная облачность, а температура воздуха составит +14+17, а ночью +3+5. На юге Украины днем +14+18, а ночью +4+7.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня тоже дождей не будет, а температура воздуха днем составит +14+16, а ночью +2+4.

Напомним, погода в Украине и Киеве резко изменится после жаркого дня 11 мая. В ночь на 13 мая в нашей стране ожидаются заморозки. Вероятность таких неприятных сюрпризов на севере, Западе, а также в центральных районах.