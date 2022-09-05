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Сухо, но максимум до +22 днем: прогноз погоды на сегодня

Фото: в Украине 5 сентября будет сухо и солнечно (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В понедельник, 5 сентября, погода в Украине будет сухой и солнечной. Однако тепла ждать не стоит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в Украине дождей не прогнозируется. Во всех областях будет сухо и солнечно. Ветер преимущественно северный и северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +7 +11, днем +16 +20 градусов;
  • на западе ночью +8 +11 градусов, а днем +17 +22;
  • в восточных областях ночью +5 +10, днем +16 +20 градусов;
  • на юге страны ночью +8 +12 градусов, а днем +19 +22;
  • в центральных областях ночью +7 +10, днем +17 +20 градусов.

Погода в Киеве

Погода в столице сегодня будет сухой, как и в других регионах. Ветер северный с порывами до 10 м/с.

В Киеве столбики термометров ночью покажут +9 +11, а днем +17 +19 градусов.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре рассказали, стоит ли ожидать возвращения тепла осенью.

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