Сухо, но максимум до +22 днем: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в Украине дождей не прогнозируется. Во всех областях будет сухо и солнечно. Ветер преимущественно северный и северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха составит:

в северных областях ночью +7 +11, днем +16 +20 градусов;

на западе ночью +8 +11 градусов, а днем +17 +22;

в восточных областях ночью +5 +10, днем +16 +20 градусов;

на юге страны ночью +8 +12 градусов, а днем +19 +22;

в центральных областях ночью +7 +10, днем +17 +20 градусов.

Погода в Киеве

Погода в столице сегодня будет сухой, как и в других регионах. Ветер северный с порывами до 10 м/с.

В Киеве столбики термометров ночью покажут +9 +11, а днем +17 +19 градусов.