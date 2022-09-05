Сухо, але максимум до +22 вдень: прогноз погоди на сьогодні

У понеділок, 5 вересня, погода в Україні буде сухою та сонячною. Проте тепла чекати не варто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні в Україні дощів не прогнозується. У всіх областях буде сухо та сонячно. Вітер переважно північний та північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря складатиме:
Погода у столиці сьогодні буде сухою, як і в інших регіонах. Вітер північний з поривами до 10 м/с.
У Києві стовпчики термометрів вночі покажуть +9 +11, а вдень +17 +19 градусів.
Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі розповіли, чи варто очікувати повернення тепла восени.
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