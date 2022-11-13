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Сухо, хмарно та прохолодно: якою буде погода в Україні сьогодні

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Україна, Неділя 13 листопада 2022 07:00
Сухо, хмарно та прохолодно: якою буде погода в Україні сьогодні Фото: погода 13 листопада буде сухою, але хмарною (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 13 листопада, буде сухою, але прохолодною. При цьому частину областях затягне туман.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні на всій території нашої країни без опадів, але з мінливою хмарністю. Вночі та вранці у західних і південних областях місцями туман. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вдень очікується у межах +8 +13 градусів, а півдні Одеської області до +16 градусів. Вночі у середньому буде +4 +9 градусів, а на Закарпатті, Прикарпатті та в південній частині країни +1 +6 градусів.

Погода в Києві

У столиці та Київській області сьогодні сухо, але хмарно з проясненнями. Вітер північно-західний до 10 м/с.

Вдень у Києві стовпчики термометрів покажуть +10 +12 градусів, а вночі +6 +8 градусів.

Нагадаємо, синоптики попереджають, що теплий період почне різко змінюватися холодною погодою з дощами.

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