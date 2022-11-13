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Сухо, облачно и прохладно: какой будет погода в Украине сегодня

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Украина, Воскресенье 13 ноября 2022 07:00
Сухо, облачно и прохладно: какой будет погода в Украине сегодня Фото: погода 13 ноября будет сухой, но облачной (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине сегодня, 13 ноября, будет сухой, но прохладной. При этом часть областей затянет туман.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня по всей территории нашей страны без осадков, но с переменной облачностью. Ночью и утром в западных и южных областях местами туман. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха днем ожидается в пределах +8 +13 градусов, а на юге Одесской области до +16 градусов. Ночью в среднем будет +4 +9 градусов, а на Закарпатье, Прикарпатье и в южной части страны +1 +6 градусов.

Погода в Киеве

В столице и Киевской области сегодня сухо, но облачно с прояснениями. Ветер северо-западный до 10 м/с.

Днем в Киеве столбики термометров покажут +10 +12 градусов, а ночью +6 +8 градусов.

Напомним, синоптики предупреждают, что теплый период начнет резко сменяться холодной погодой с дождями.

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