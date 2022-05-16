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Сухо и до +25: какой погода будет в Украине сегодня

Фото: сегодня в Украине преимущественно сухо (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 16 мая на значительной части территории Украины будет преобладать сухая погода. Местами столбики термометра покажут днем до +25.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в большинстве областей Украины без осадков. Только в Харьковской, Сумской и Полтавской области возможны дожди. Также локальные дожди могут временами быть в околокарпатских областях. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, на востоке и севере - местами более сильный.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +6 +8, днем +16 +20 градусов;
  • на западе ночью +4 +8 градусов, а днем +19 +25;
  • в восточных областях ночью +7 +9, днем +17 +20 градусов;
  • на юге страны ночью +8 +12 градусов, а днем +20 +22;
  • в центральных областях ночью +6 +8, днем +18 +20 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня в столице сухая погода. Ночью столбики термометра покажут +9 +9 градусов, а днем +18 +20.

Напомним, ранее мы сообщали, что погода в Украине в ближайшие дни резко изменится. На смену солнечной и сухой погоде придет резкое похолодание и сильные дожди.

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