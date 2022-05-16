Сухо и до +25: какой погода будет в Украине сегодня

Сегодня, 16 мая на значительной части территории Украины будет преобладать сухая погода. Местами столбики термометра покажут днем до +25.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Сегодня в столице сухая погода. Ночью столбики термометра покажут +9 +9 градусов, а днем +18 +20.

По данным синоптиков, сегодня в большинстве областей Украины без осадков. Только в Харьковской, Сумской и Полтавской области возможны дожди. Также локальные дожди могут временами быть в околокарпатских областях. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, на востоке и севере - местами более сильный.

Напомним, ранее мы сообщали, что погода в Украине в ближайшие дни резко изменится. На смену солнечной и сухой погоде придет резкое похолодание и сильные дожди.

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