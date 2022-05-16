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Сухо і до +25: якою погода буде в Україні сьогодні

Фото: сьогодні в Україні переважно сухо (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 16 травня на значній частині території України переважатиме суха погода. Місцями стовпчики термометра покажуть вдень до +25.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в більшості областей України без опадів. Лише у Харківській, Сумській та Полтавській області можливі дощі. Також локальні дощі можуть часом бути в навколокарпатських областях. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, на сході та півночі - місцями більш сильніший.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +6 +8, вдень +16 +20 градусів;
  • на заході вночі +4 +8 градусів, а вдень +19 +25;
  • у східних областях вночі +7 +9, вдень +17 +20 градусів;
  • на півдні країни вночі +8 +12 градусів, а вдень +20 +22;
  • у центральних областях вночі +6 +8, вдень +18 +20 градусів.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці суха погода. Вночі стовпчики термометра покажуть +9 +9 градусів, а вдень +18 +20.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода в Україні найближчими днями різко зміниться. На зміну сонячній і сухій погоді прийде різке похолодання і сильні дощі.

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