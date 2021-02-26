ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Сухо та до +18 тепла: прогноз погоди на сьогодні

Новость на русском → Україна, П'ятниця 26 лютого 2021 08:00
Сухо та до +18 тепла: прогноз погоди на сьогодні Фото: погода в Україні (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 26 лютого, на всій території України очікується суттєве потепління без опадів. Температура повітря в країні вдень буде від +5 до +18, однак вночі спостерігатимуться заморозки.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Таким чином, сьогодні у західних та південних регіонах температура повітря вдень буде в межах +11...+18, а вночі стовпчики термометрів опустяться до -1...+3 градусів.

У центральних та північних областях температура повітря вдень коливатиметься від +5 до +14, а вночі від -1 до +3.

У східних областях температура повітря вдень буде від +5 до +15, а вночі від -1 до +3.

Сухо та до +18 тепла: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У Київській області та в столиці сьогодні буде суха погода. Вдень температура повітря очікується від +9 до +11, а вночі від +1 до +3.

Сухо та до +18 тепла: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що сьогодні в Україні значно потеплішає, в західних регіонах температура повітря підніметься до +15. Втім, до кінця тижня погода погіршиться, буде сніг з дощем.

Також РБК-Україна писало, що у Карпатах зберігається загроза сходження сніжних лавин, рятувальники оголосили третій рівень небезпеки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Погода
NEWS
Маркарова про призначення послом України в США: маю багато ідей щодо посилення співпраці
Маркарова про призначення послом України в США: маю багато ідей щодо посилення співпраці
DAILY
Вірність присязі. Як склалася доля військових, які пережили окупацію Криму
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Вірність присязі. Як склалася доля військових, які пережили окупацію Криму