ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Сухо и до +13 тепла: прогноз погоды на сегодня

Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 23 января, в Украине будет переменная облачность без осадков. Днем температура воздуха ожидается от +2 до +13 градусов, однако ночью в некоторых регионах возможны заморозки.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, в западных и южных областях температура воздуха днем будет от +7 до +13, а ночью от -1 до +4.

В центральных и северных областях температура воздуха днем будет колебаться от +2 до +6, а ночью от -2 до +3 градусов.

Самые читаемые новости

В восточных регионах столбики термометров днем покажут +3 +9 градусов, а ночью их показатели будут в пределах 0 +3.

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня сухо. Температура воздуха будет колебаться от +2 до +6, а ночью от -2 до 0.

Напомним, погода в Украине 24 и 25 января ухудшиться. Синоптики прогнозируют сильный ветер, снег и метели.

Также сообщалось, что погода в Украине принесет новую порцию снегопадов уже в ближайшие дни. После чего снова ударят морозы - очередного похолодания следует ожидать уже в конце января.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Погода