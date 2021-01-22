Сильный ветер и до 20 см снега: синоптики предупредили об ухудшении погоды

Фото: снег (РБК-Украина)

Погода в Украине 24 и 25 января ухудшиться. Синоптики прогнозируют сильный ветер, снег и метели.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, на Правобережье Украины ожидаются порывы ветра до 20 метров на секунду. В западных областях ожидается значительный дождь и мокрый снег.

В понедельник, 25 января, в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях прогнозируется значительный снег, метели. На дорогах будет гололедица, местами возможны снежные заносы. Синоптики объявили первый уровень опасности.

В большинстве западных областей ожидается образование снежного покрова высотой от 5 до 10 см, а в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях - до 20 см.

"Погодные условия приведут к нарушению энергообеспечения отдельных населенных пунктов на Правобережье Украины, в западных областях также и к нарушению движения автомобильного транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня на Закарпатье ожидается дождь. На всей территории страны будет без осадков. Температура воздуха поднимется до +11 градусов.

После потепления погода в Украине принесет новую порцию снегопадов уже в ближайшие дни. После чего снова ударят морозы - очередного похолодания следует ожидать уже в конце января.