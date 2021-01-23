Сухо и до +13 тепла: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Украине (РБК-Украина)

Сегодня, 23 января, в Украине будет переменная облачность без осадков. Днем температура воздуха ожидается от +2 до +13 градусов, однако ночью в некоторых регионах возможны заморозки.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, в западных и южных областях температура воздуха днем будет от +7 до +13, а ночью от -1 до +4.

В центральных и северных областях температура воздуха днем будет колебаться от +2 до +6, а ночью от -2 до +3 градусов.

В восточных регионах столбики термометров днем покажут +3 +9 градусов, а ночью их показатели будут в пределах 0 +3.

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня сухо. Температура воздуха будет колебаться от +2 до +6, а ночью от -2 до 0.

Напомним, погода в Украине 24 и 25 января ухудшиться. Синоптики прогнозируют сильный ветер, снег и метели.

Также сообщалось, что погода в Украине принесет новую порцию снегопадов уже в ближайшие дни. После чего снова ударят морозы - очередного похолодания следует ожидать уже в конце января.